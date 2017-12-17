В Московской области двое мужчин устроили настоящую "охоту" на девственниц

В московском Сергиевом Посаде двое мужчин устроили настоящую "охоту" за девственницами. В этом им помог интернет и объявления о продаже девственности.

Как стало известно правоохранителям, 35-летний мужчина вместе со своим 21-летним другом разыскивали в интернете девушек, которые собирались продать свою девственность и договаривались с ними о встрече. Встретившись с "продавцами", мужчины вели их домой и там занимались с ними сексом, а после полового акта отказывались оплачивать оговоренную сумму.

Правоохранителям известно, что от "охотников" на девственниц пострадали как минимум 8 девушек, однако они уверены, что число пострадавших гораздо выше. В настоящий момент подозреваемые задержаны, ведется расследование и выясняются все обстоятельства по факту данного дела.