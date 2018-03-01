Причиной пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово мог послужить взрыв баллона попкорна

Источники в МЧС назвали радиостанции "Говорит Москва" еще одну возможную причину пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово. Предполагается, что в игровой комнате мог взорваться механизм, изготавливающий сладкую вату или попкорн.

В настоящий момент сотрудники МЧС подозревают, что пожар в торговом центре Кемерова мог спровоцировать взрыв какого-то баллона. Источник в МЧС считает, что мог сдетонировать механизм, который изготавливает сахарную вату или попкорн в игровой комнате. Данная версия пока официально не подтверждается, выдвигаются предположения, что могло повлечь за собой крупный пожар, унесший жизни многих людей.

Стоит отметить, что практически во всем мире выражают соболезнования родственникам погибших во время пожара в торговом центре "Зимняя вишня". Перед посольством России в Вашингтоне даже приспустили флаг, выражая искренние соболезнования в связи с произошедшим в Кемерово.

В настоящий момент имеется информация о 64 погибших, однако данные цифры постоянно меняются. Известно, что 23 погибших уже опознали родственники.