В Магадане драка школьниц едва не закончилась смертью от бензопилы

В Магадане на видео попал шокирующий инцидент, в котором две школьницы дрались на снегу под одобрительные выкрикивания товарищей. В один момент рядом с лежащей на снег девочкой оказалась заведенная бензопила, в инциденте, к счастью, никто не был травмирован.

В Магадане местные жители активно распространяют ролик с дракой школьниц и пытаются привлечь внимание общественности к шокирующему инциденту. На видео показаны две девочки, одна из которых бьет вторую, лежащую на снегу.

Все это происходит под одобрительные возгласы и некультурные комментарии мальчиков. Школьники активно употребляют нецензурную лексику и не скрывают интереса к драке. Один из мальчиков подносит к месту происшествия бензопилу, после чего школьники начинают ее заводить и подносить к девочке, которую бьют.

К счастью, от бензопилы никто не пострадал. Девочка, которую избили, ушла под оскорбительные комментарии школьников. Мальчики отметили, что драка была «знатной» и одна их девочек «классно» избила вторую.

Ролик был опубликован в Twitter, где пользователи просят репостить видео, чтобы его увидели родители детей. Мэр Магадана Юрия Гришанин уже обратил внимание на вопиющий инцидент и занялся поисками участников произошедшего.