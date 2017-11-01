Жена преподавателя ЮУрГУ публично рассказала о секс-утехах мужа со студенткой

В столице Южного Урала преподаватель ЮУрГУ оказался в центре скандала из-за интимной связи с второкурсницей. Публичность данному скандалу придала его супруга, которая разместила пост на своей странице в соцсети.

Как рассказала жена преподавателя ЮУрГУ, ее супруг полтора года встречался со своей студенткой, которая, не опасаясь быть рассекреченной, публиковала на своей странице селфи из их квартиры. Женщина рассказала, что студентка фотографировалась в ее одежде, на фоне кроватки их новорожденного сына, а также публиковала фото с их домашним питомцем, котом.

Обиженная супруга решила поинтересоваться у пользователей сети, нормально ли то, что муж водит домой любовниц, а также то, что студентка фотографируется в ее одежде. Она рассказала, что, по словам ее мужа, он начал заниматься сексом со студенткой еще в тот момент, когда его жена не была беременна и после рождения сына в их жизни ничего не изменилось.

Женщина попросила пользователей "скинуться" на новую одежды для бедной студентки, чтобы она больше не носила вещи жены своего любовника.

Стоит отметить, что как только данная история стала достоянием общественности, преподаватель сразу же удалил все свои аккаунты в соцсетях. В ЮУрГУ пока никак не прокомментировали данный инцидент.