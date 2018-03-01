"Никого не осталось": Работники ТЦ "Золотая вишня" отказались пускать добровольцев в залы, чтобы спасти детей

Как рассказали очевидцы произошедшего в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, сотрудники торгового центра обманули добровольцев, которые хотели спасти детей из загоревшегося здания. Они заявили, что в кинозале нет детей, а позднее, как выяснилось, они там все-таки были.

Как рассказала девушка, которая стала свидетельницей халатного отношения сотрудников охраны торгового центра, многие мужчины выносили детей из кинозала сразу же после задымления, однако когда добровольцы решили помочь, охранники отказались их пускать и заявили, что детей больше нет.

Она рассказала, что ее молодой человек сейчас находится в шоке, ведь именно он, на последнем издыхании, зажимая нос рукой, хотел спасти детей, однако охрана его не пустила. Выяснилось, что дети в кинозале все-таки были. Очевидцы сообщают, что многие люди начали выводить детей, но были и те, кто просто позаботился о своей жизни, бросив детей погибать в кинозале.

Так, ранее сообщалось, что какая-то женщина вбежала в зал, схватила своего ребенка и убежала, даже не предупредив остальных о пожаре. Позднее, когда люди в панике покидали торговый центр, многих детей просто "затоптали", они падали и никто не пытался им помочь.

Напомним, 25 марта в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел пожар, который унес с собой жизни около 64 человек. Около 15 человек уже удалось опознать, спасатели продолжают вести поиск людей под завалами.