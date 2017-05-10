СМИ: В Москве умер глава "МММ" Сергей Мавроди

В Москве ушел из жизни глава самой крупной финансовой пирамиды под названием "МММ" Сергей Мавроди. Отмечается, что Мавроди было всего 63 года, он мог погибнуть от сердечного приступа.

Как стало известно информационному изданию "МК", в ночь на 26 марта Сергея Мавроди увезли на скорой от остановки общественного транспорта на улице Поликарпова. Отмечается, что известный бизнесмен находился практически без сознания, случайный прохожий нашел его и вызвал медиков.

В больнице врачам Мавроди стал жаловаться на сильную слабость и болезненные ощущения в области сердца, спасти его не удалось и ранним утром 26 марта он скончался. Предварительной причиной смерти медики называют сердечный приступ, однако все обстоятельства случившегося выясняются.