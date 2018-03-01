В Кемерово в ТЦ "Зимняя вишня" вновь произошло возгорание

Пользователи социальных сетей сообщают о том, что в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово вновь начался пожар. Отмечается, что из окон второго этажа здания валит густой дым.

Как сообщается, вновь началось задымление в торговом центре "Зимняя вишня", пожарным отдали приказ срочно эвакуироваться на свежий воздух. Несмотря на это, спасатели продолжают разбирать завалы и искать пропавших людей, в настоящий момент известно о 56 погибших. Пока неизвестно, по какой причине вновь произошло возгорание.

Напомним, что в воскресенье, 25 марта, в торговом центре "Зимняя вишня" на четвертом этаже в детской игровой комнате произошло возгорание. В кинозале погибло много людей, так как из-за дыма они не смогли найти выход, среди погибших много детей. Кроме того, около 200 животных из контактного зоопарка также скончались из-за угарного дыма, сотрудники не смогли их спасти. На месте ЧП уже второй день работают спасатели, разбирают завалы и поднимают все новые и новые тела. Многих из 56 погибших уже опознали родственники.