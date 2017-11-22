В Кургане пациент разбил себе голову, не дождавшись приема у врача. Инцидент зафиксирован сегодня, 26 марта, в очереди к специалисту в одной из местных больниц.

Сотрудники Главного управления МВД по Курганской области сообщают о несчастном случае, который произошел в одной из больниц административного центра. Согласно информации, которую они предоставляют, инцидент зафиксирован сегодня 26 марта 2018 года. Так, находясь в очереди граждан к врачу, один мужчина почувствовал себя очень плохо и потерял сознание. Находившиеся рядом не сумели оперативно среагировать на случившееся, и мужчина рухнул на пол, ударившись головой о лавку.

Произошедшее также прокомментировали очевидцы событий. По их словам, мужчине на вид было лет 50. Когда он упал, ему сразу оказали необходимую медицинскую помощь. Впоследствии его видели в сознании, по словам очевидцев, он выглядел "вполне бодрым".