В сгоревшем ТЦ в Кемерово нашли два сейфа с документами и телефонами

Под завалами в сгоревшем ТЦ «Зимняя Вишня» в Кемерово нашли два сейфа, в которых содержатся телефоны, документы и другие ценные вещи. Все содержимое будет передано правоохранителям.

Как сообщается, в ТЦ «Зимняя вишня», где случился масштабный пожар, который унес жизни порядка 53 человек, ведутся проверки. Сейчас в здании случилось обрушение крыши, работы по спасению и обнаружению людей, оставшихся под завалами, продолжаются.

Во время проверок завалов спасатели нашли два сейфа. В сейфах, по данным, нашли телефоны, деньги и документы. Всё, что лежало в сейфах, будет передано полиции, которая проверит содержимое на предмет возможных улик.

Совсем недавно сообщили, что 5 человек, которых считали пропавшими после пожара, были найдены живыми. Эти люди не находились в здании ТЦ на момент трагедии. Во Всероссийском союзе страховщиков оценили ущерб от пожара. Примерная стоимость ущерба, нанесенного имущественному комплексу, составляет 3 миллиарда рублей.