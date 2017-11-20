В Якутии мужчину убило металлическим ломом при буксировке автомобиля‍

В Якутии водителя фуры Scania убило металлическим ломом при буксировке автомобиля‍, который попал в кювет. Трос с противоположного автомобиля оторвался, и лом отлетел в лобовое стекло фуры, пробив мужчине грудную клетку.

Сотрудники Главного управления ГИБДД по Республике Саха (Якутия) сообщают о случае дорожно-транспортного происшествия, который зафиксирован в селе Крестях. Согласно информации, которую они предоставляют, колонна фур следовала из Мирнинского в Нюрбинский район, чтобы доставить нефтепродукты. Во время общей остановки автомашин, водитель одной из фур пытался вытащить из кювета легковой автомобиль с помощью закрепленного на нем троса.

В один момент он оборвался вместе с металлическим ломом и отлетел в сторону фуры. Лом же пробил лобовое стекло машины и травмировал водителя. Вследствие этого была повреждена грудная клетка мужчины, и он умер.

Вскоре на место аварии прибыли сотрудники полиции,а также бригада скорой помощи, которая не смогла спасти мужчину. Проверки по делу продолжаются. Также следователи ведут опросы, с помощью которых хотят установить точные обстоятельства, предшествующие ДТП.