В Иркутске мать жестоко избила своего 2-месячного ребенка

В Иркутске 20-летняя девушка получила 3 года колонии за избиение своего 2-месячного ребенка. О решении суда сообщили в пресс-службе прокуратуры по Иркутской области.

Как сообщается, Ленинский районный суд признал 20-летнюю местную жительницу виновной в нанесении своем ребенку тяжкого вреда. За преступление ей присудили отбывать 3 года в колонии с общим режимом.

По данным, 20-летняя мать жесткого избила своего маленького ребенка, отчего младенцу был нанесен серьезный вред. О причинах, почему женщина нанесла собственному ребенку такой вред, не известно.

Получившая приговор мать не отрицает своей вины и признается в содеянном. Сейчас правоохранители решают вопрос о лишении «горе-матери» родительских прав. У ребенка была масса травм и повреждений, избиение могло стать причиной смерти, так как некоторые увечья были опасными для жизни.