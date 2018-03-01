Еще 16 человек остаются пропавшими без вести при пожаре в ТЦ в Кемерово

Еще 16 человек остаются пропавшими без вести при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово. Такие данные предоставляет глава МЧС России Владимир Пучков. Также он уточнил, что жертвой случая стали 48 человек, а еще 64 человека получили различные травмы и ожоги.

Стали известны новые подробности в деле о пожаре, который произошел в Кемеровской области. Накануне факт произошедшего прокомментировал начальник МЧС России Владимир Пучков. Он подтвердил некоторые факты, другие же опроверг. Так, по большей степени начальник Министерства чрезвычайных происшествий уделил внимание тому, какое количество пропавших остается после пожара. Сам же он уточнил, что это число остается равным 16.

Кроме этого, он подтвердил, что о причинах возникновения пожара в в ТЦ в Кемерово известно крайне мало, следователи пока только собирают информацию. Между тем, остается 19 тел погибших, которые пока так и не удалось опознать.