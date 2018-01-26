В Петербурге произошел пожар: двое детей сгорели заживо

В одном из домов по улице Гаккелевской в Петербурге произошел пожар из-за неаккуратного обращения с электрическим прибором. Отчаянный сосед, спустившийся по веревке, пытался спасти двух детей, оставленных без присмотра.

Как рассказывают жильцы дома, вечером 24 марта из окна третьего этажа стал валить дым. Соседи квартиры, в которой произошло возгорание, сразу приняли решение проникнуть в горящее помещение и остановить пожар. Как выяснилось, в квартире находились два ребенка – пятилетняя девочка и ее двухлетний брат.

Один из соседей вызвал скорую помощь и пожарных, второй решил не дожидаться приезда спасательных служб и бросился спасать детей. Мужчина поднялся на этаж выше и из окна квартиры, расположенной над горящей, перекинул веревку. Спустившись по фасаду вниз, он выбил стекло, но попасть внутрь так и не смог из-за накопившегося дыма. Тем временем на место уже прибыли спасатели, которые разложили к окну лестницу и вытащили детей через дверь. К сожалению, спасти детей не удалось - они отравились угарным газом. По предварительной версии Следственного комитета Петербурга, пожар начался из-за неосторожного обращения с кипятильником: дети воткнули его в розетку и положили на диван.

Квартиру, в которой произошел пожар, снимала семейная пара, переехавшая в Петербург из Читы. Тем вечером детей оставили одних на пару часов: мама ушла на работу в продуктовый магазин в 20.00, а к 22.00 с работы должен был вернуться отец. Его возвращения, игравшие с кипятильником дети, не дождались 20 минут.