В Великом Новгороде женщины жалуются на "маньяка", предлагающего "утренний секс"

Жительницы Великого Новгорода стали жаловаться на маньяка, который подстерегает одиноких женщин на улице и предлагает из заняться "утренним сексом". Об этом обеспокоенные женщины сообщают в местных пабликах в соцсети.

Как рассказала одна из девушек, ранним утром ее мать возвращалась домой и на улице Ломоносова к ней подошел мужчина, в возрасте примерно 30 лет, и предложил заняться "утренним сексом". Женщина отметила, что уже не в таком привлекательном возрасте и поспешила дальше, однако "маньяк" не остановился и начал преследовать жертву. Ей кое-как удалось скрыться в подъезде и забежать домой, однако мужчина преследовал ее до самой квартиры и уже начал ломиться в дверь. После тщетных попыток он скрылся, женщина так и не успела позвонить в полицию.

Другая пользовательница соцсети написала, что с ней подобный инцидент произошел около главного корпуса НовГУ. Там "маньяк" выслеживал одиноких женщин и предлагал им свои сексуальные услуги. Обе женщины призвали всех девушек быть осторожными и внимательно следить за тем, не идет ли за ними кто-то следом, когда они возвращаются домой.

Стоит отметить, что правоохранители не знают о "маньяке" и сообщают, что жалоб на него не поступало. Возможно, новгородки посчитали, что "маньяк" безобиден, потому и решили не сообщать в полицию.