В Оренбурге в подполе частного дома нашли труп пенсионера

В Оренбурге в подполе частного дома был найден труп пожилого мужчины. Отмечается, что пенсионер проживал один и потому его пропажи никто не заметил.

Как стало известно, 25 марта в Оренбурге в частном доме по улице Ульянова был обнаружен труп пожилого мужчины. По некоторым данным, пенсионер мог самостоятельно спускаться в подпол и сорваться, из-за чего он, вероятно, получил серьезную травму и, не сумев самостоятельно выбраться, погиб.

Соседи погибшего пенсионера сообщают, что он в доме проживал один и практически ни с кем не общался, именно поэтому его пропажи никто и не заметил.

В настоящий момент остается неизвестным, сколько времени тело пожилого человека пролежало в подполе, правоохранители инициировали проверку по факту произошедшего, ведется следствие.