В США 88-летний слабоумный пенсионер из-за 20 долларов расстрелял беременную падшую женщину

В Чикаго беременная 22-летняя девушка легкого поведения получила огнестрельное ранение от 88-летнего пенсионера, который стрелял в нее из револьвера. Поводом для стрельбы стало требование путаны заплатить 20 долларов в качестве предоплаты за секс-услуги, больной слабоумием мужчина этого делать не хотел.

Как сообщается, инцидент случился накануне. Пожилой американец решил воспользоваться интимными услугами девушки легкого поведения и позвал ее к себе домой. Путана находилась на 3 месяце беременности, но в сексе отказывать не стала.

Однако, в качестве предоплаты она потребовала, чтобы пенсионер заплатил ей 20 долларов. Пожилой покупатель «любви» проигнорировал слова путаны и продолжил к ней приставать. Когда девушка поняла, что предоплаты она не получит, она стала кричать. Пенсионер попросил ее покинуть его дом, но та стала кричать еще громче, требуя заплатить ей деньги.

В итоге, пожилой американец взял револьвер и стал стрелять. Одна из пуль попала в бедро беременной путаны. Крики привлекли внимание соседа, тот вызвал полицию. Пенсионер долго не хотел сдаваться, но был арестован. После, его выпустили под залог в 30 000 долларов, так как стало известно, что пенсионер имеет диагноз о слабоумии.