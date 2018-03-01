СМИ: В ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово в туалете закрылись люди, МЧС пытается их освободить

СМИ стали сообщать о том, что в одном из туалетов в горящем торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово находятся люди. Они звонят в МЧС с просьбами о помощи, спасатели пытаются пробраться к ним через дым.

Стали поступать сообщения о том, что в ТЦ "Зимняя вишня" в одном из туалетов на втором этаже закрылись люди. Они спасаются от угарного дыма мокрыми тряпками и пытаются дозвониться в МЧС. В настоящий момент неизвестно, сколько им удастся еще продержаться, спасатели уже пытаются пробраться к ним, несмотря на огонь и густой дым. Также остается неизвестным, сколько именно человек оказались заперты в туалете.

Напомним, ранее сообщалось о том, что число погибших при пожаре в ТЦ возросло до 5 человек, по некоторым данным, погибли трое детей, женщина и мужчина. Кроме того, известно о 32 пострадавших, 30 из которых госпитализированы.

Недавно поступила информация о том, что злоумышленники начали собирать средства на похороны погибших во время пожара в торговом центре. Правоохранители предупреждают жителей и сообщают, что официальная информация о количестве погибших и их имена пока не сообщались, потому не нужно переводить денежные средства неизвестным.