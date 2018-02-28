В Москве мужчина похитил женщину и требовал выкуп у ее мужа

На юго-западе Москвы сотрудникам полиции удалось задержать мужчину, который похитил женщину и потребовал выкуп у ее мужа. Инцидент произошел 24 марта.

Как стало известно, 22 марта в полицию пришел мужчи на и сообщил, что его жена вышла из дома и не вернулась. Через какое-то время ему позвонили с неизвестного номера и сообщили, что его супругу похитили и если он хочет ее увидеть, пусть принесет 50 тысяч рублей в условное место. Позднее вымогатель решил, что 50 тысяч ему мало и потребовал у мужа похищенной женщины 150 тысяч рублей.

Правоохранителям удалось выйти на след предполагаемого преступника только спустя два дня после заявления и они произвели задержали. Им также удалось найти похищенную женщину и освободить ее. В настоящий момент по факту произошедшего ведется расследование и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.