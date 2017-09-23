На Урале семья держала в бесплатных служанках 30-летнюю девушку, подобранную с улицы еще в детстве

На Урале журналистам стало известно о крайне загадочном и непонятном происшествии. В одной из семей города Пермь уже 30 год живет девушка, которая не имеет имени, ее взяли с улицы и сделали бесплатной прислугой.

Как стало известно, в одной уральской семье женщина привела домой девочку со смуглой кожей и восточной внешностью. Откуда она взялась и где ее родные, никто не интересовался. Ребенку не дали даже имени, женщина отправила ее к своей дочери в качестве служанки, но после забрала обратно, так как там ее сильно били.

В течении 30 лет девушка жила у женщины, ее она называла «бабушкой». В качестве бесплатной служанки девушка без имени росла и даже не понимала, что происходит. Она не умеет читать и писать, в ее навыки входит лишь работу по дому и послушание.

Сейчас, когда «бабушка» умерла, девушка без имени не знает, что ей делать. Сын умершей женщины, которая привела к себе домой бесплатную служанку, разрешил несчастной жить в их квартире, но ее могут отобрать из-за долгов. Никто не знает, откуда девушка появилась в семье женщины, возможно, ребенка оставили неблагополучные родители. Но может же быть и так, что ребенок попросту потерялся и попал в 30-летнее рабство.