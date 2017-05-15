Около 200 животных из контактного зоопарка погибли при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово

В кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" во время пожара погибли не только четверо человек, но и около 200 животных, которые находились в контактном зоопарке на третьем этаже. Сотрудники зоопарка отвечают, что у них не было возможности открывать клетки и спасать животных, ведь иначе они могли погибнуть сами.

Как известно, в воскресенье, 25 марта, в ТЦ "Зимняя вишня" в детской комнате произошло возгорание и почему-то не сработала противопожарная сигнализация, многие люди оказались практически в ловушке. Очевидцы сообщают, что находящиеся в кинозале дети могли и не узнать о произошедшем, если бы неравнодушный мужчина вовремя не предупредил о пожаре. Некоторые пишут, что детей еще можно было вывести в самом начале инцидента, если бы женщина, которая вбежала в зал и схватила своего ребенка, предупредила остальных о возгорании.

Сейчас в социальных сетях спорят по поводу того, погибли на самом деле люди в ТЦ или нет, так как сами спецслужбы не дают точного ответа на этот вопрос. Некоторые начали переживать за судьбу около 200 животных из контактного зоопарка, который находился на третьем этаже. Пользователи сети интересовались, смогли ли сотрудники зоопарка спасти хоть кого-то, однако позднее директор зоопарка Евгений Видеман сообщил о том, что, вполне вероятно, все животные погибли от отравления угарным газом. Он рассказал, что выходил и последним и в здании уже практически никого не было.

Позднее к его словам присоединились и сами сотрудники зоопарка, отметив, что они не могли открыть клетки и спасти хоть кого-то, ведь тогда сами могли погибнуть. Стоит отметить, что в контактном зоопарке находились карликовые камерунские козы, ушастые ежи, еноты, сухопутные черепахи, лисы, мини-пиги, кролики, белки, хомяки и многие другие.

В настоящий момент сообщается о том, что площадь возгорания достигла 1,5 тысячи квадратных метров и пожар до сих пор не удалось локализовать. Сообщалось о 4 погибших и 26 пострадавших, однако цифры постоянно меняются.