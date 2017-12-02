МЧС: При пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово пострадали 12 человек, еще 4 погибли

Официальные представители Министерства по чрезвычайным ситуациям представили точное количество погибших и пострадавших во время пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово. Отмечается, что погибли 4 человека, еще 12 получили травмы.

Как рассказали представители МЧС, в результате пожара в торговом центре Кемерова пострадали 12 человек, и, как сообщалось ранее, 4 детей погибли. Информация по поводу погибших и пострадавших постоянно обновляется, в МЧС будут предоставлять данные по мере обновления.

В настоящий момент площадь разбушевавшегося пожара составляет 500 квадратных метров, пожарные до сих пор не могут справиться с возгоранием. Очевидцы сообщают, что людям приходилось руками оттаскивать автомобили от горящего торгового центра, чтобы пожарные могли проехать и приступить к тушению пожара.

Ранее СМИ писали о том, что людям приходится выпрыгивать из окон горящего ТЦ, чтобы спасти свою жизнь. Пожарные уже спасли 20 человек, еще более 100 посетителей и работников "Зимней вишни" были эвакуированы.