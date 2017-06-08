В Кемерово загорелся ТЦ "Зимняя вишня", есть погибшие

В Кемерово в торговом центре "Зимняя вишня" произошло возгорание, огнем охвачено три из четырех этажей здания. По некоторым данным, в пожаре погибли четверо детей, их тела обнаружили в кинозале.

Как стало известно, в воскресенье, 25 марта, в одном из торговых центров Кемерова произошло возгорание. Предположительно, очаг возгорания находится в кинозале, там же обнаружили тела четверых детей, которым не удалось спастись.

В настоящий момент здание ТЦ "Зимняя вишня" практически полностью охвачено огнем, горят уже три из четырех этажей. Очевидцы сообщают, что людям приходится выпрыгивать из окон для того, чтобы спасти свою жизнь. В Сети появилось видео, как мужчина выпрыгнул с третьего этажа и при падении ударился туловищем об козырек торгового центра. О его состоянии пока ничего не сообщается.

Спасатели продолжают эвакуировать людей из здания, успели вывести более 150 человек. На месте происшествия работает более 10 единиц техники, тушение пожара продолжается.