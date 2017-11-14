В Подмосковье пенсионер пытался изнасиловать друга из большой любви

В Подмосковье пенсионер едва не изнасиловал закадычного друга из большой любви. Отмечается, что вместо желаемого секса пенсионер получил "тумаков" от опешившего друга.

Как стало известно, инцидент произошел 24 марта. Двое друзей преклонного возраста отправились кататься на лыжах и после усиленных занятий спортом отправились в домик отдыхать. В какой-то момент одного из мужчин сморил сон, а второй в это время любовался на спящего друга и мечтал об интимной близости. Не сдержавшись, пенсионер набросился на спящего друга молодости и попытался его изнасиловать.

В этот момент мужчина проснулся и понял, что хотел сделать его приятель, в результате чего развязалась драка. Неудавшийся насильник в итоге вместо секса получил синяки и ссадины, кроме того, на него написали заявление в полицию за изнасилование. Правоохранители разбираются в произошедшем, ведется выяснение всех обстоятельств произошедшего.