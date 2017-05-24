В Подмосковье мужчина жестоко расстрелял собак на глазах у прохожих

24 марта в Подмосковье случился инцидент, шокировавший жителей своей жесткостью. В поселке Талалихино городского округа Чехов мужчина расстрелял собак на глазах у прохожих.

Как сообщается, мужчина пытался застрелить двух собак, из своей машины он стрелял по животным, которых местные жители кормили и прививали от опасных болезней. Инцидент случился недалеко от детской площадки и рядом с жилыми домами.

По словам двух женщин, которые увидели жестокую расправу мужчины с собаками, это все могли увидеть дети. Мужчина сел в свою машину, поехал в сторону собак и пытался их догнать. Уже за углом многоэтажки он достал ружье и дважды выстрелил по животным.

В итоге, две собаки были ранены. Один пес погиб, второму удалось сбежать, но у него были раны. О происшествии женщины, увидевший акт жестокой расправы, сообщили местному участковому. По словам местных жителей, которые рассказали о случившемся в городские СМИ, собаки были любимцами всего двора. Их регулярно кормили и они проходили все нужные прививки.