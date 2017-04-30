Летом четыре региона России охватят природные пожары - "Антистихия"

Природные пожары могут стать причиной задымления в летний период. Под угрозой будут находится территории азиатской части России, сообщается центром “Антистихия”.

С июля по август будет наблюдаться максимальный уровень возникновения пожаров в следующих федеральных округах: Сибирский, Дальневосточный и Уральский. В зоне возможного поражения находятся свыше 90 млн людей. Особенно природный катаклизм может сказаться на экономике в виде ущерба на 675 - 900 млрд рублей.

Пожары уже начали беспокоить жителей в Забайкальском крае. 19 февраля в Кыринском районе вспыхнул пожар на 5 га лесной зоны.

19 марта Наталья Жданова, губернатор Забайкальского края, подписала распоряжение ввести повышенную готовность в период возможного стихийного бедствия. Среди распоряжения: запрет сжигания сухой травы, мусора и сена на пастбищах.

Помимо пожаров, Центром “Антистихия” было объявлено о возможном цунами в результате сейсмологической активности у берегов Камчатского края.