В Коми соседи избили и ограбили мужчин из-за громкой музыки

В Усть-Вымском районе Коми соседи избили и ограбили двух мужчин, которые громко слушали музыку. О произошедшем в полицию сообщила мать потерпевших.

Как стало известно, поздним вечером в поселке Жешарт двое мужчин решил послушать музыку, при этом не обращая внимания на жалобы соседей. Те несколько раз попросили мужчин убавить громкость и после очередной проигнорированной просьбы их терпение "лопнуло". Соседи ворвались в дом и стали избивать любителей громкой музыки, после чего забрали с собой колонки, флешки с музыкой, а также прихватили документы и деньги.

В полицию обратилась мать потерпевших и рассказала о произошедшем. Вскоре правоохранителям удалось задержать подозреваемых, которые полностью признали свою вину. В настоящий момент ведется дальнейшее расследование, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.