В Оренбурге бездомная женщина погибла в колодце теплотрассы

24 марта в Оренбурге был найден труп бездомной женщины, ее мертвое тело лежало в колодце теплотрассы на улице Маршала Жукова. Рядом с погибшей женщиной находились ее личные вещи, детали происшествия уточняются.

Как стало известно, 24 марта в Оренбурге нашли труп бездомной женщины, которая погибла в колодце теплотрассы. Рабочие города проводили работы на участках с люками теплотрасс, в одном из них они нашли тело мертвой женщины.

На место инцидента вызывали полицейских и сотрудников МЧС. Прибывшие правоохранители извлекли труп из колодца, там они также нашли личные вещи, принадлежащие погибшей. По данным, женщина не имела постоянного места жительства и, скорее всего, скиталась в поисках тепла по люкам и колодцам.

Полиция начала проверки. Причина смерти бездомной женщины, чье мертвое тело нашли в люке теплотрассы, пока не известна. Детали и подробности происшествия уточняются.