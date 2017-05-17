«90-е возвращаются»: В Алтайском крае у подъезда нашли связанный труп мужчины в наручниках

25 марта в городе Бийск Алтайского края нашли труп мужчины, который, по словам очевидцев, был связан и закован в наручники. Инцидент случился у многоэтажного дома по улице Пугачева, причины смерти мужчины выясняются.

Как сообщают местный СМИ города Бийск, утром 25 марта жильцы дома, расположенного на улице Пугачева, вышли из подъезда и обнаружили труп мужчины. Они сразу же вызвали полицию. Прибывшие полицейские установили, что мужчина был рожден в 1991 году, в ходже проверок они провели тщательный осмотр первого этажа и одного из балконов дома.

По словам очевидцев, которые поделились информацией о происшествии в Сети, изначально все подумали, что мужчина погиб от проблем с сердцем или от злоупотребления спиртным. Однако, один из пользователей рассказал, что ноги мертвого мужчины были связаны, а на руках были надеты наручники.

Пользователи всерьез встревожены от полученной информации и утверждают, что «90-е возвращаются». Информация о наручниках и связанном трупе в полиции пока что подтверждений не получала, детали и точные данные уточняются.