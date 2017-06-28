Возле Уфы 9-летний мальчик утонул, провалившись под лед

Неподалеку от Уфы 9-летний мальчик случайно утонул подо льдом. О трагедии 24 марта объявила пресс-служба администрации столицы Башкирии.

Инцидент произошел в садовом товариществе №4, расположенного в Новых Черкассах. Ребенок подошел к речной проруби, служившая источником воды для садоводов. По неизвестной причине он упал под лёд и утонул.

На место происшествия прибыла бригада "скорой помощи". Медики прибыли слишком поздно и лишь констатировали гибель мальчика с признаками утопления. Сейчас обстоятельства изучают следователи местного УВД и представители Управления гражданской защиты. В пресс-службе добавили, что власти Уфы намерены всячески помогать родственникам погибшего ребенка.