Мужчину подстрелили из травмата в Тимирязевском парке Москвы

24 марта в Тимирязевском парке российской столицы мужчину подстрелили из травматического пистолета. Об этом рассказала пресслужба ГУ МВД по Москве.

На территории парка двое мужчин стали участниками конфликта по бытовым причинам. По предварительной информации, из-за выгула собак. После обмена словесными выражениями один из оппонентов выхватил "травмат" и выстрелил в противника.

Пострадавший получил существенное ранение, тогда как стрелок сбежал с места инцидента. Правоохранители в настоящий момент приступили к поискам последнего и намерены его задержать для выяснения обстоятельств.