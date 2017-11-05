В Сочи старшеклассник и выпускники толпой избили охранника школы

23 марта старшеклассник и группа выпускников совместными усилиями избили охранника школы № 65 в Сочи. Очевидцы осветили происшествие в соцсети "ВКонакте".

В пятницу, перед весенними каникулами, та территорию городской школы пришли несколько подростков, окончивших обучение. Молодые люди пристали к ученику девятого класса, чем вызвали возмущение сотрудника службы охраны.

На время они отлучились, однако вскоре снова оказались в школьном дворе. Охранник сделал замечание одному из подростков за нецензурную брань. Получив матерный ответ, мужчина попытался увести нарушителя - взял его за локоть и слегка толкнул. После этого товарищ выпускника бросился на спину охранника, а другой разогнался с пригорка и с разбегу свалил оппонента. В итоге защитник школы оказался на земле, а подростки ударами и пинками не давали ему подняться.

Драку разогнал директор заведения Сергей Полторацкий, который выбежал на шум вместе с коллегами. Он заявил, что участники инцидента удостоились профилактической беседы. Теперь выпускниками займется полиция, а ученика, также избивавшего пострадавшего, педагоги намерены поставить на учет. В пресс-службе краевого ГУ МВД утверждают, что начали проверку после замеченных в сети сообщений. Заявление никто не подавал.