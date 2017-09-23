В Ульяновске нашли мертвое тело пропавшей пенсионерки

24 марта в Ульяновске найдена мертвой пенсионерка Валентина Мартынова, которая пропала пять дней назад. Об этом сообщили представители регионального УМВД.

79-летняя женщина 19 марта покинула дом №17 по Рабочей улице и с тех пор считалась пропавшей. После получения сигнала полицейские начали поиски в соответствии с должностной инструкцией.

В субботу случайные пешеходы заметили труп неподалеку от Президентского моста. По информации правоохранителей, следов насилия на теле Валентины Мартыновой обнаружено не было. Эти сведения продублировали волонтеры на страницах в социальных сетях.