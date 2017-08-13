В Новокузнецке маму ранили бутылкой на детской площадке

Жительницу Новокузнецка, гулявшую с детьми на детской площадке, ранили в голову стеклянной бутылкой. Пострадавшая рассказала об инциденте городским СМИ.

Молодая мама вышла погулять на улице со своей старшей дочкой и годовалым младенцем. Пока девочка побежала играть на конструкциях, с родителем приключилась беда. Она почувствовала удар по голове и помутнение зрения. Затем горожанка заметила кровь, потекшую из раны.

Дочь сильно испугалась от увиденного. Вскоре женщине помогла бригада "скорой помощи". В это время дети отправились к соседке до приезда бабушки. Раненная мать предполагает, что опасный снаряд прилетел со стороны группы подростков школьного возраста, заседавшей на детской горке. Она с опаской представляет, что бутылка могла угодить в одного из её малышей.