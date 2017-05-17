В Волгограде нашли труп мужчины с обглоданным лицом

На западе Волгограда, в одном из сараев нашли мертвого мужчину, его лицо было обглодано. Личность мужчины и причины его смерти пока не установлены, полиция ищет свидетелей.

Как сообщается, в хозяйственной постройке на улице Днестровская был найден труп. У погибшего мужчины лицо было объедено животными, отмечает источник. На вид мужчине было от 30 до 40 лет, его рост – 175 сантиметров.

На погибшем были надеты черная куртка, синие джинсовые штаны и черный свитер с зелеными вставками. Полиция отправила труп на экспертизу.

Причины смерти и личность мужчины пока не установлены. Полицейские ищут возможных свидетелей и ждут результатов экспертизы, которая поможет идентифицировать личность погибшего и найти виновных в его смерти, если его гибель была спровоцирована убийством. Детали уточняются.