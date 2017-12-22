В Коми трактор откопал в снегу труп уроженца Республики Марий Эл

18 марта в Республике Коми во время уборки снега тракторист откопал труп мужчины. Выяснилось, что погибший был уроженцем из Республики Марий Эл, 2 марта он пропал после похода в ночной клуб.

Как стало известно, уборка снега в Республике Коми закончилось обнаружением трупа. В 12 километрах от поселка Ярега Ухтинского тракторист расчищал дороги от снега и нашел в сугробе тело мертвого мужчины. Инцидент случился 18 марта.

После, труп отправили на экспертизу, где специалисты искали причины смерти мужчины и провели его идентификацию. Оказалось, что погибший – 23-летний уроженец из Республики Марий Эл. 2 марта он пошел в ночной клуб в Ухты, оттуда он вернулся в поселок на такси, но до дома так и не дошел.

На теле мужчины, который работал инженером на нефтедобывающей компании, не нашли следов насилия или повреждений, которые могли бы свидетельствовать о насильственной смерти. Сейчас полиция ведет проверки, по предварительной версии, мужчина умер от переохлаждения.