Четверо полицейских задержали женщину во время взрыва телебашни в Екатеринбурге

24 марта в Екатеринбурге произошел снос 220-метровой телебашни. Однако взрыв произошел в незапланированное время. На данный момент стало известно о гражданах, задержанных полицией.

О сносе телебашни было известно заранее, поэтому часть жителей Екатеринбурга приехала субботним утром посмотреть на этот процесс. Взрыв был запланирован на девять часов утра, но состоялся он несколько позже.

По заявлению представителя пресс-службы организации, ответственной за снос, взрыв пришлось отложить из-за сообщения о том, что на площадке находились люди. После повторной проверки, убедившись, что нет угрозы для жизни людей, взрыв произошел. Также было отмечено, что слухи относительно пострадавших неверны.

Стоит отметить, что не все прошло так гладко, и пользователи социальных сетей отметили, что полиция задержала двух человек. Одним из них оказалась гражданка, которая пыталась прорвать оцепление к башне, для поимки потребовалось четверо полицейских. Также был задержан мужчина, напавший на представителей власти. Предположительно он пытался заступиться за женщину.