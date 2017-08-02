В Саратове за один день в авариях пострадали подросток и пенсионерка

23 марта в Саратове случилось ДТП. В Кировском районе, на улице танкистов автомобиль Suzuki наехал на пешехода 2000 года рождения, днем того же дня в другой аварии пострадала пенсионерка.

Как сообщается, 23 марта в Саратове случилось сразу два дорожных происшествия, во время которых на пешеход были совершены наезды. Так, вечером на улице Танкистов, водитель Suzuki совершил наезд на подростка. Пострадавший, парень 2000 года рождения, получил травмы, но в госпитализации не нуждался.

А вот ранее, в районе 13:30 часов того же дня, на Московской улице в аварии пострадала песионерка. Там, на 72-летнюю пожилую женщину наезд совершила машина «Лада Гранта». За рулем авто находился водитель 1989 года рождения. Пенсионерка была травмирована и получила медицинскую помощь прямо на месте происшествия.

Оба случая проверяются, детали и подробности пока что не известны. Причины аварий уточняются.