В Саратовской области нашли труп мужчины, который умер 20 дней назад

23 марта в Саратовской области полиция вскрыла одну из квартир в городе Аткарске. Там нашли мертвым 38-летнего мужчину, который скончался еще 20 дней назад.

Как сообщается, жительница одного из многоэтажных домов в городе Аткарске обратилась к полицейским и спасателям с тревожным сигналом. Женщина уже давно не видела своего соседа по лестничной клетке и стала подозревать, что с ним могло что-то случиться. На звонки мужчина не отвечал и это еще больше насторожило соседку.

Полиция прибыла по адресу, где жил мужчина. Там был вызван участковый, после прихода которого дверь в квартиру вскрыли. В помещении полисмены нашли труп того самого мужчины, о пропаже которого сообщала соседка.

Установлено, что мужчина погиб 3 или 4 марта. К таким выводам эксперты пришли после осмотра трупа и сопоставления характерных признаков. Детали и подробности происшествия уточняются. Причины смерти мужчины, труп которого нашли лишь спустя 20 дней, пока не известны.