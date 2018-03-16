В Солсбери демонтировали скамейку, на которой нашли Скрипаля

В Солсбери полиция демонтировала скамейку, на которой нашли отравленного экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Демонтаж скамейки проводили в костюмах химзащиты, объект назвали «потенциальным вещдоком».

Как стало известно, полиция Солсбери решила произвести демонтаж скамейки и убрать ее. На данной скамейке нашли Скрипаля и его дочь, когда те уже потеряли сознание от отравления.

В полиции отметили, что скамейка является «потенциальным вещественным доказательством». Демонтаж проводился сотрудниками, которые были одеты в специальные костюмы с химической защитой. Скамейку обтянули пленкой и увезли с места инцидента, который привел к громкому скандалу и продолжительным разбирательствам. В скандальном отравлении Скрипаля Великобритания обвинила Россию, на что Кремль ответил отказом признавать свою причастность к данному инциденту.