В Челябинске умер ребенок, попавший в реанимацию после ДТП с маршруткой

В ночь на 24 марта в Челябинске умер 12-летний ребенок, который попал в отделение реанимации после аварии с маршрутным такси и легковым авто. ДТП случилось на прошлой неделе, все это время врачи боролись за жизнь пострадавшего ребенка.

О гибели ребенка местным СМИ рассказал родственник погибшего ребенка. 15 марта в Челябинске случилась авария, после которой мальчик попал в реанимацию. Тогда он находился на пассажирском сидении легковой машины BMW, за рулем авто сидела его мама. Авария случилась на перекрестке, когда маршрутный ПАЗ и машина столкнулись.

По данным от родственника, мама ребенка осталась жива, в аварии она получила сотрясение. Мальчик был сильно травмирован и его сразу же отвезли в реанимационное отделение. Других подробностей и данных об аварии и гибели ребенка источник не сообщил.

Известно, что в аварии пострадали лишь те, кто находился в легковом авто – мама и ее сын. Они были госпитализированы, а пассажиры и водитель ПАЗа не пострадали.