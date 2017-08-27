На Камчатке пожар из-за электропроводки привел к гибели пяти человек

23 марта в городе Петропавловск-Камчатский случился пожар в частном доме, в огне погибли сразу пят человек – двое детей и трое взрослых. По данным от МЧС, причиной пожара могла стать плохая проводка и короткое замыкание.

Как сообщается, на месте трагического инцидента уже проводятся проверки. При осмотре дома, где случился пожар, в двух местах нашли признаки, свидетельствующие о коротком замыкании. Первые следы замыкания нашли в электропроводке бойлера, а вторые обнаружили в электропроводке самого дома.

Пожар унес жизни сразу пяти людей. По данным, среди погибших были и дети 2 и 9 лет. Сейчас ведутся проверки, которые проясняет ситуацию и укажут на точные причины пожара. Дом, где случился пожар, находился на улице Новотранспортной.

В Следственном комитете уже возбудили уголовное дело, которое будет проверять обстоятельства трагедии по статье о причинении смерти по неосторожности нескольким лицам.