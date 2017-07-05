СМИ: в Екатеринбурге при подрыве телебашни пострадал зритель

В Екатеринбурге взорвали недостроенную телебашню, высота которой была 220 метров. При обрушении, по данным из СМИ, один из осколков башни упал на голову зрителю, который наблюдал за подрывом.

Как сообщается, в Екатеринбурге решили демонтировать телебашню, которая достигала 220 метров, но была недостроенной. Для этого специалисты дважды устроили подрыв. Эксперты сообщили о том, что демонтаж прошел успешно и часть башни упала внутрь конструкции, а часть рухнула на «подушку». Взрывы были слышны как один, так как интервал между ними был весьма мал.

Однако, при подрыве телебашни, по данным из СМИ, пострадал человек. Зритель, пришедший посмотреть на обрушение едва ли не главного символа города, получил по голове куском бетона. От телебашни при взрыве отлетел кусок конструкции и попал в человека. Для помощи пострадавшему, утверждают источники, пришлось вызывать врачей. Информация, пока что, официальных подтверждений не получила.