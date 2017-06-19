"Не брезгуем": в Подмосковье воры украли у старушки вставные зубы

В подмосковном городе Московский гости своровали у пожилой женщины украшения и вставные золотые зубы. Об этом рассказали представители правоохранительных органов.

Вечером 77-летняя пенсионерка пила чай в своей квартире вместе с двумя людьми, которых она пригласила домой для оказания некой помощи. После ухода мужчины и женщины хозяйка недосчиталась золотых сережек, инкрустированных бриллиантами, а также серьг из золота с александритами. Более того, небрезгливые злоумышленники стащили её вставную челюсть.

Полицейские подсчитывают общий ущерб. Они отметили, что камер наблюдения поблизости от места происшествия нет. С какой целью пострадавшая позвала подозреваемых - остаётся неизвестным.