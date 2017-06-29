В Петербурге фонтан холодной воды пробил набережную Екатерингофки

23 марта на набережной Екатерингофки в Санкт-Петербурге возник метровый фонтан холодной воды. Об инциденте в социальных сетях пишут очевидцы, вынужденные объезжать его.

Вода из прорванной трубы пробила асфальт и взметнулась прямо над проезжей частью левого ряда. Водителям приходится огибать преграду и переходить на односторонний формат движения. Однако сильного затруднения движения на этом участке дороги не наблюдается.

В 18:20 коммунальная служба локализовала протечку и начала откачивать скопившуюся воду. По словам представителей "Водоканала", протек колодец пожарного гидранта на магистральном трубопроводе. Прорыв никак не повлиял на доступ горожан к водным ресурсам.