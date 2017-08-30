Ликвидирована деятельность группировки вымогателей в Краснодаре

Дерзкие преступники представлялись сотрудниками полиции, вымогая у потерпевших деньги, взамен они обещали не возбуждать против них уголовных дел. Жертвы безропотно платили, не обращаясь за помощью к правоохранителям, поскольку были уверены, что имеют дело с настоящими полицейскими. Банду лжеполицейских помогла задержать жительница Краснодара. Об этом сообщил портал «Новая Губерния».

Она сняла на телефон видео, как мужчину силой сажают в машину, и обратилась в полицию. Сотрудники задержали злоумышленников, изъяли фальшивые удостоверения сотрудников различных силовых структур, оружие и деньги. Возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство». По словам юриста компании «АльфаСтратегия» Александра Васильева, расследование по этому делу должно быть произведено особенно тщательно: «Необходимо установить дополнительных потерпевших, выяснить, не было ли реальных связей у преступников с настоящими сотрудниками полиции». Неважно, в погонах вымогатели или нет – они должны быть наказаны, считает юрист, подчеркивая: если потерпевший опасается за свою жизнь и не обращается в полицию, то необходимо действовать через адвоката. Специалисты оперативно разработают схему действий вместе с правоохранительными органами, найдут рычаги, благодаря которым вымогательство прекратиться.