В Рязани мужчины разгромили маршрутку и побили дворника

В Рязани трое мужчин 22 марта устроили погром в маршрутке, а затем, предположительно, узбили дворника на улице. Об этом в социальны сетях сообщают свидетели.

Утром один из пользователей Instagram опубликовал видео из маршрутки №41. На остановке "Дом художника" в салон вошли трое молодых людей, которые начали всячески нарушать нормы поведения: били по потолку, скакали на сидении, разбили кулаком монитор и шумели. Один из них имел при себе кастет. На "Победе" внутрь попала девушка, которая спустя некоторое время обратила внимание водителя на ущерб и предложила ему обратиться в полицию для возмещения. На перекрестке Первомайского проспекта с Вокзальной она воспользовалась остановкой на светофоре по вышла. Нарушители, возмущенные её замечанием, вышли следом, напоследок разбив окно на двери. Осколки стекла ударили по пассажирам передних сидений.

На следующий день женщина, ехавшая по маршруту №75, заметила вечером группу из трех мужчин, которые шли по улице и активно жестикулировали. На их пути попался дворник с лопатой и пакетом в руках. По незвестной причине злоумышленники бросились на прохожего и принялись его бить. Большую часть ударов нанес обладатель кастета.

Пользователи предположили, что эти случая связаны одними и теми же дебоширами, несмотря на разницу во времени. В пресс-службе ГУ МВД сообщили, что виновник повреждения маршрутки задержан и привлечен к ответственности за хулиганство в мелких масштабах.