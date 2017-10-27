"Наушники-убийцы": в Орловской области школьник погиб от удара поездом

23 марта школьник погиб в столкновении с поездом неподалеку от Орла. Так уведомили в линейном отделении полиции на орловской станции.

Инцидент произошел утром в поселке Становой Колодезь. В 8:45 ученик 11 класса решил преодолеть железнодорожные пути по деревянному покрытию. Юноша надел наушники, а потому не слышал предупредительных сигналов машиниста.

Столкнувшись с составом маршрута "Санкт-Петербург - Белгород", молодой человек получил смертельные травмы и погиб на месте. Полицейские добавили, что покойный готовился к выпуску из поселковой средней школы.