На поверхности Марса обнаружены останки инопланетянина

Учёные были поражены находкой марсохода «Оппортьюнити». На Марсе обнаружены признаки внеземной жизни.

На предоставленном марсоходом снимке, на поверхности планеты можно увидеть отчётливое изображение группы камней. Некоторые специалисты пришли к выводу, что это не просто часть горной породы. Согласно предположению жителя города Ваксахачи, штат Техас, на снимки обнаружены останки инопланетного существа, а точнее, позвоночник и череп.

Снимки Долины Настойчивости, кратера Индевор были сделаны 1 февраля 2018 года. Позже их опубликовали в отчёте NASA, и после они распространились по Сети, став достояние всех любителей космических исследований. Также в отчёте упоминается, что трёхмерная модель снимка демонстрирует часть позвоночника.