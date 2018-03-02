В Калуге 45-летний мужчина изнасиловал 16-летнюю дочь своих друзей. Утром 22 марта он предложил подвезти ее, когда увидел на улице, а она согласилась, так как знала, что с ним знакомы ее родители.

Сотрудники Главного управления МВД по Калужской области сообщают о случае, в ходе которого в административном центре 45-летний мужчина изнасиловал 16-летнюю дочь своих друзей. Согласно данным, которые они передают, инцидент зафиксирован 22 марта 2018 года. Школьница шла по одной из улиц Калуги, когда ее окликнул знакомый на автомобиле. Он спросил, куда она направляется и предложил подвезти. Та в ответ отказываться не стала, так как это был для нее не чужой человек - с ним были знакомы ее родители.

После того, как школьница села в машину, водитель привез ее в безлюдное место, закрыл авто, чтобы она не смогла выбраться, и изнасиловал. Чтобы она не сопротивлялась, он угрожал убить ее. После происшествия он отпустил ее, а она вместе с родителями обратилась в полицию. Подозреваемый в педофилии был найден по горячему следу, сейчас он задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.