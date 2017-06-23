"Кровь на снегу": следователи Нижнего Новгорода проверяют жестокое избиение школьника

23 марта в соцсетях появилась публикация о школьнике из Нижнего Новгорода, которого жестоко избили на улице. В связи с такой информацией региональное СУ СК объявило о начале доследственной проверки.

Очевидец разместил в открытом доступе фотографию, которая демонстрирует травмированного подростка. Он держится рукой за лицо. Снег вокруг парня обильно покрыт кровью. На его темени можно заменить выбритый узор в форме мужских гениталий.

Согласно предварительной информации, жертвой издевательств стал 15-летний житель Ленинского района города. Кровавую публикацию в сообществе "ВКонтакте" сделал сверстник пострадавшего. Многие участники группы положительно отозвались действиях вероятных нарушителей. Они упоминали, что школьник получил "по заслугам".